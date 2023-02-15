Розничные продажи в США в январе выросли максимальными темпами с марта 2021 г.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в январе подскочили на 3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный подъем показателя с марта 2021 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали подъема показателя на 2%, прогноз Trading Economics предусматривал рост на 1,8%.

В декабре показатель снизился на 1,1%.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце выросли на 2,3% после снижения на 0,9% в декабре. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 2,6% по сравнению с сокращением на 0,4% месяцем ранее.

Продажи в универмагах взлетели на 17,5%, продажи автомобилей и запчастей выросли на 5,9%, в мебельных магазинах - на 4,4%. Реализация электроники и бытовой техники повысилась на 3,5%, одежды - на 2,5%.

Тем временем продажи на АЗС не изменились.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в прошлом месяце вырос на 6,4% по сравнению с подъемом на 5,9% в декабре.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.