Розничные продажи в США в январе выросли максимальными темпами с марта 2021 г.
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в январе подскочили на 3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.
Это максимальный подъем показателя с марта 2021 года.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали подъема показателя на 2%, прогноз Trading Economics предусматривал рост на 1,8%.
В декабре показатель снизился на 1,1%.
Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце выросли на 2,3% после снижения на 0,9% в декабре. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 2,6% по сравнению с сокращением на 0,4% месяцем ранее.
Продажи в универмагах взлетели на 17,5%, продажи автомобилей и запчастей выросли на 5,9%, в мебельных магазинах - на 4,4%. Реализация электроники и бытовой техники повысилась на 3,5%, одежды - на 2,5%.
Тем временем продажи на АЗС не изменились.
В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в прошлом месяце вырос на 6,4% по сравнению с подъемом на 5,9% в декабре.
На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.