Участники рынка спрогнозировали снижение цен на огурцы в ближайшие 2-3 недели

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ снизятся в ближайшие две-три недели, ожидают участки рынка. Их мнение приводит Минсельхоз по итогам совещания, посвященного ценовой ситуации на рынке овощной продукции.

"В настоящее время динамика цен на огурцы находится на особом контроле Минсельхоза России. В случае необходимости ведомство рассмотрит вопрос о дополнительных стабилизационных мерах, в частности, изменение параметров таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта", - говорится в сообщении.

По словам участников рынка, повышение цен на овощи является ежегодным сезонным трендом, обусловленным снижением объема предложения в зимний период. Дополнительным фактором в этом году стал рост себестоимости тепличного производства. Вместе с тем уже в ближайшее время с поступлением нового урожая из парников цены на огурцы традиционно начнут снижаться, и эта тенденция продлится до поздней осени, прогнозируют они.

Как заявил президент Плодоовощного союза Сергей Рукин, текущая динамика цен, в первую очередь на огурцы, – это скорее аномалия. "Из-за погодных условий в южных регионах сдвинулись сроки плодоношения в сезонных теплицах, продукция из которых начала поступать в продажу позже, чем обычно, - сказал он. - Кроме того, увеличились энергозатраты на производство овощей в связи с ростом стоимости энергоресурсов, который с 1 декабря прошлого года составил до 9%. При этом доля этих затрат в себестоимости зимних огурцов в круглогодичных тепличных хозяйствах, использующих технологию досвечивания, достигает 50%".

Вместе с тем в настоящее время Плодоовощной союз фиксирует снижение цен в оптовом звене. "Первый в этом году урожай из сезонных теплиц начал поступать на рынок, что стабилизирует ценовую ситуацию на полке уже до конца февраля. В целом тепличное овощеводство в последние годы идет от рекорда к рекорду. Ожидаем, что и в 2023 году производство будет, как минимум, не ниже прошлогоднего уровня", - подчеркнул руководитель союза.

По оценке президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, цена на огурцы уже практически вернулась на уровень 2022 года. "15 февраля прошлого года тепличные комбинаты нашей ассоциации отгружали огурец "Мева" по 135-140 рублей за кг, сегодня - по 145 рублей. На полке сетевых магазинов снижение произойдет в течение недели", - отметил Ситников.

"По остальным овощам ситуация на рынке оценивается как стабильная, что в том числе обусловлено ростом производства и строительством современных овощехранилищ, позволяющих сохранять продукцию на длительный период. Так, на 15 февраля цены производителей на картофель были ниже на 36,9% год к году, морковь - на 14%, белокочанную капусту - на 60%, столовую свеклу - на 27,6%", - говорится в сообщении.