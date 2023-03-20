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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Россия в 2022 году сократила импорт тепличных овощей почти на 13%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году импортировала 412,7 тысячи тонн тепличных овощей, что на 12,9% меньше, чем годом ранее (473,9 тысячи тонн). В стоимостном выражении поставки снизились на 6,4%, до $497,6 млн против $531,6 млн в 2021 году, сообщил Плодоовощной союз.

В частности, импорт огурцов в натуральном выражении уменьшился на 11,5%, томатов - на 13,1%. Томаты и огурцы ввозились в основном из Турции, Белоруссии, Китая, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана.

Союз напоминает, что в 2022 году тепличная отрасль побила очередной рекорд, собрав 1,5 млн тонн овощей. Это на 7% больше по сравнению с 2021 годом. "С 2015 года отрасль уверенно год от года набирает темп по производству тепличных овощей, наблюдается положительная динамика по росту урожая в данном сегменте", - отмечается в пресс-релизе.

Характеризуя ценовую динамику на этом рынке, союз уточняет, что она характеризуется выраженной цикличностью, связанной с сезонностью. Так, традиционно высокие цены на тепличные овощи наблюдаются с конца глубокой осени до ранней весны. Это связано с тем, что в этот период сокращается предложение отечественной продукции на рынке и увеличивается импорт, говорится в пресс-релизе.

Плодоовощной союз Турция Китай Белоруссия Азербайджан Турмения Узбекистан
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