Разработчик облачных платформ Twilio выкупит свои акции на $1 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. объявил о запуске программы buyback объемом до $1 млрд.

По данным FactSet, компания не выкупала свои акции в последние четыре года, а в целом с момента выхода на открытый рынок в 2013 году объем выкупленных бумаг составляет менее $30 млн.

Как заявил главный исполнительный директор Twilio Джефф Лоусон, компания проведет buyback на сумму $500 млн в течение следующих шести месяцев. Сам он намерен в ближайшее время приобрести акции на $10 млн.

Чистый убыток компании в четвертом квартале снизился до $229,4 млн, или $1,24 в расчете на акцию, по сравнению с $291,396 млн, или $1,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. При этом она получила скорректированную прибыль в размере 22 цента на акцию против убытка в 20 центов годом ранее.

Выручка увеличилась до $1,025 млрд с $842,7 млн. Таким образом, она впервые в истории компании превзошла отметку в $1 млрд, отмечает MarketWatch.

В первом квартале Twilio планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 18-22 цента на акцию и выручку около $1 млрд. Средний прогноз аналитиков составляет соответственно 2 цента на акцию и $1,03 млрд.

Котировки акций Twilio на дополнительных торгах в среду подскочили на 12,4%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла более чем на 30% (до $11,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил менее 5%.