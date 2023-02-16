Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Разработчик облачных платформ Twilio выкупит свои акции на $1 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. объявил о запуске программы buyback объемом до $1 млрд.

По данным FactSet, компания не выкупала свои акции в последние четыре года, а в целом с момента выхода на открытый рынок в 2013 году объем выкупленных бумаг составляет менее $30 млн.

Как заявил главный исполнительный директор Twilio Джефф Лоусон, компания проведет buyback на сумму $500 млн в течение следующих шести месяцев. Сам он намерен в ближайшее время приобрести акции на $10 млн.

Чистый убыток компании в четвертом квартале снизился до $229,4 млн, или $1,24 в расчете на акцию, по сравнению с $291,396 млн, или $1,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. При этом она получила скорректированную прибыль в размере 22 цента на акцию против убытка в 20 центов годом ранее.

Выручка увеличилась до $1,025 млрд с $842,7 млн. Таким образом, она впервые в истории компании превзошла отметку в $1 млрд, отмечает MarketWatch.

В первом квартале Twilio планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 18-22 цента на акцию и выручку около $1 млрд. Средний прогноз аналитиков составляет соответственно 2 цента на акцию и $1,03 млрд.

Котировки акций Twilio на дополнительных торгах в среду подскочили на 12,4%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла более чем на 30% (до $11,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил менее 5%.

Twilio США Джефф Лоусон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Нефть Brent подорожала до $85,85 за баррель

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю

Скидка Urals к Brent в первой половине февраля чуть снизилась к январю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });