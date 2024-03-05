Разработчик облачных платформ Twilio объявил buyback еще на $2 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. анонсировал дополнительный выкуп акций на $2 млрд, который должен завершиться в 2024 году.

Новый buyback дополнит утвержденную в 2023 году программу на $1 млрд. В ее рамках компания уже выкупила акции на $800 млн.

Кроме того, Twilio обнародовала целевые финансовые показатели на 2024 и 2025 год. Так, в 2024 году она ожидает органического роста выручки на 5-10% и скорректированной операционной прибыли в диапазоне $550-600 млн, а к четвертому кварталу 2025 года планирует выйти на операционную рентабельность.

Кроме того, компания завершила процесс оценки деятельности показывающего слабые результаты подразделения Segment, управляющего платформой для анализа клиентских данных. В рамках процесса рассматривался вариант с продажей данного бизнеса, однако в итоге от этого было решено отказаться.