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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

ЦБ ждет, что законопроект об аутсорсинге на финрынке будет принят до конца 2023 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России разработал законопроект, устанавливающий требования к аутсорсингу на финансовом рынке, он может быть принят до конца 2023 года, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" зампред ЦБ Герман Зубарев.

"Аутсорсинг информационных технологий и облачных сервисов - он, бесспорно, нужен. Но требования к информационной безопасности, по нашему мнению, должны соблюдать обе стороны, и заказчик, и поставщик услуг", - сказал он.

"Мы планируем сформировать правовые условия для размещения, хранения и обработки сведений облачными провайдерами, а также определить их правовой статус и установить требования к защите банковской и других видов тайн", - уточнил он.

По его словам, ЦБ рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят до конца 2023 года. "В принципе, основные параметры этого закона мы уже обсудили со всеми, и с рынками, и с депутатами Государственной думы, поддержка есть, процесс запущен", - сказал Зубарев журналистам.

Проведенный в мае-июне 2022 года центробанком опрос среди более 900 участников финансового рынка показал, что половина опрошенных применяет аутсорсинг. При этом в большинстве случаев процедуры принятия решения о привлечении поставщиков услуг для выполнения отдельных функций, а также последующий мониторинг и управление рисками аутсорсинга не регламентированы, отсутствует оценка влияния аутсорсинга на непрерывность деятельности организации, отмечал регулятор.

В декабрьском докладе ЦБ сообщал, что рассматривает возможность поэтапного введения регулирования аутсорсинга по отдельным направлениям деятельности финансовых организаций.

Банк России Герман Зубарев
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