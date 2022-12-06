ЦБ рассматривает возможность поэтапного введения регулирования аутсорсинга на финрынке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает возможность поэтапного введения регулирования аутсорсинга по отдельным направлениям деятельности финансовых организаций, говорится в докладе ЦБ "Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке".

В мае-июне 2022 года ЦБ провел опрос более 900 участников финансового рынка, который показал, что половина опрошенных применяет аутсорсинг. Опрос также показал, что основное направление аутсорсинга - привлечение поставщиков информационных технологий и облачных сервисов. Помимо этого, данные опроса также указывают на намечающуюся концентрацию услуг по этому направлению. Так, например, один из поставщиков оказывает более чем 45 кредитным организациям услуги облачного сервиса дистанционного банковского обслуживания.

Результаты опроса показали, что аутсорсинг уже играет значительную роль в деятельности участников финансового рынка. При этом в большинстве случаев процедуры принятия решения о привлечении поставщиков услуг для выполнения отдельных функций, а также последующий мониторинг и управление рисками аутсорсинга не регламентированы, отсутствует оценка влияния аутсорсинга на непрерывность деятельности организации, отмечает ЦБ.

В докладе Банк России подчеркивает, что разрабатываемое регулирование будет основано на принципе сохранения ответственности за участником финансового рынка в отношении переданных на аутсорсинг отдельных функций. Кроме этого, потребуется закрепление понятия аутсорсинга в законодательстве.

На первоначальном этапе регулятор предлагает установить требования к порядку взаимодействия между участниками финансового рынка и поставщиками услуг в сфере информационных технологий и облачных сервисов. В настоящее время уже ведется соответствующая законопроектная работа, подчеркивает ЦБ. В дальнейшем на таких поставщиков планируется распространить требования по обеспечению конфиденциальности информации, относящейся к банковской тайне, а также установить их ответственность за нарушения режимов обработки, защиты и использования такой информации.

Предполагается, что дальнейшее регулирование будет касаться кредитных и некредитных организаций, бюро кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств. При этом оно не будет затрагивать субъекты национальной платежной системы, так как риски в их деятельности регулируются действующим законодательством.

В сферу регулирования будут включены критические функции, к которым могут быть отнесены функции, связанные со скорингом клиентов, урегулированием убытков страховщиками, управлением активами клиентов, клирингом, управлением рисками, внутренним контролем и внутренним аудитом, обеспечением информационной безопасности, хранением документов. Участники рынка должны будут уведомлять ЦБ в тех случаях, когда критические функции будут передаваться на аутсорсинг. Также ожидается, что регулятор сможет принимать решение об отнесении функции к классу критических, и требовать от участника рынка соблюдения требований аутсорсинга, включая требование о замене поставщика услуг.

Регулятор также предлагает установить обязательные условия для привлечения поставщиков услуг к выполнению критических функций. К ним относятся процедуры по выявлению и предотвращению конфликта интересов между участником финансового рынка, его клиентами, поставщиком услуг и клиентами такого поставщика услуг. Еще одним возможным требованием может стать наличие плана обеспечения непрерывности деятельности аутсорсинга, содержащего в том числе описание "стратегии выхода" при отказе от услуг поставщика.

Кроме этого, Банк России определит перечень функций, которые не могут быть переданы на аутсорсинг. Например, планируется сохранить действующий подход, не допускающий передачу кредитными организациями на аутсорсинг полномочий на совершение банковских операций.

Нововведения помогут расширить практику аутсорсинга на финансовом рынке и в целом окажут положительное влияние на качество финансовых услуг, непрерывность деятельности участников финансового рынка и его стабильность, отмечает ЦБ.