Сбербанк зафиксировал рост объема украденных мошенниками у граждан средств

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Количество телефонных мошенничеств в 2023 году снижается, однако объемы украденных у россиян средств увеличиваются, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в четверг в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

"Звонков стало чуть меньше, но ущерб больше", - сказал он.

Кроме того, Кузнецов обратил внимание, что в последнее время отмечается тенденция к навязыванию оформления кредитов на покупку квартир.

"Телефонные мошенничества имеют трансформацию - если до 2020 года это были только вывод средств, только транзакции, то в последующем это стали транзакции плюс кредиты. Это новая проблема, потому что мы насчитали, что по итогам 2021 года 20-25% украденных средств приходится на кредиты, не менее 200 млрд рублей было под риском. В 2022 году речь шла о транзакциях, связанных с кредитами на недвижимость. Люди лишались своих квартир", - пояснил зампред Сбербанка.

По его словам, к концу 2022 года - началу 2023 года специалисты банка фиксировали случаи принуждения граждан к совершению преступлений, в том числе террористических актов. Было зафиксировано 16 таких происшествий, в том числе три поджога отделений Сбербанка.

"Это происходит под воздействием телефонных мошенников. Иногда они крадут деньги у клиента, который может не являться клиентом нашего банка. Принуждают его совершить преступление в отношении кредитной организации. У нас было три таких случая", - сказал Кузнецов.

При этом инструменты и сценарии телефонных мошенничеств постоянно меняются. "Используются разные схемы - от устройства на работу до защиты ближнего, когда кто-то попал в ДТП. Новые сценарии появляются с высокой скоростью", - добавил Кузнецов.