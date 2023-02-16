Сбербанк за 2022 год отразил чуть менее 500 крупных DDoS-атак

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году Сбербанк в 2022 году отразил чуть меньше 500 крупных и очень сложных DDoS-атак, сейчас их интенсивность снизилась, сообщил журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Маленьких атак были тысячи, добавил он.

По его словам, у банка в результате этих атак не было простоя систем и потерь.

Одна из самых мощных атак на банк наблюдалась в мае, технически сложных - в октябре 2022 года.

Кузнецов также отметил снижение интенсивности DDoS-атак.

"Если раньше у нас было две, три, четыре, иногда даже десяток DDoS-атак в день, то сейчас мы фиксируем одну-две DDoS-атаки в неделю - за последние три-четыре недели примерно такой темп. Интенсивность DDoS-атак снизилась", - заявил он.

Сбербанк по итогам 2022 года спас 173 млрд рублей денежных средств своих клиентов от мошенничества, добавил он.