Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Сбербанк за 2022 год отразил чуть менее 500 крупных DDoS-атак

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году Сбербанк в 2022 году отразил чуть меньше 500 крупных и очень сложных DDoS-атак, сейчас их интенсивность снизилась, сообщил журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Маленьких атак были тысячи, добавил он.

По его словам, у банка в результате этих атак не было простоя систем и потерь.

Одна из самых мощных атак на банк наблюдалась в мае, технически сложных - в октябре 2022 года.

Кузнецов также отметил снижение интенсивности DDoS-атак.

"Если раньше у нас было две, три, четыре, иногда даже десяток DDoS-атак в день, то сейчас мы фиксируем одну-две DDoS-атаки в неделю - за последние три-четыре недели примерно такой темп. Интенсивность DDoS-атак снизилась", - заявил он.

Сбербанк по итогам 2022 года спас 173 млрд рублей денежных средств своих клиентов от мошенничества, добавил он.

Сбербанк Станислав Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта

ЦБ объяснил скачок дефицита бюджета РФ в январе влиянием разовых факторов

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

В Конгрессе предупредили о риске дефолта в США в июле-сентябре

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"

Правкомиссия одобрила продажу российских заводов IKEA компаниям "Лузалес" и "Слотекс"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });