Госдума сняла ограничение в 7% ВВП на инвестирование средств ФНБ в 2023 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который до 1 января 2024 года приостанавливает действие нормы Бюджетного кодекса, по которой инвестирование средств ФНБ возможно только по достижении в нем ликвидных средств в размере 7% ВВП.

Документ (№291379-8) ранее внес в парламент глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Поскольку у нас с вами реально планируется инвестирование 2,2 трлн руб. средств ФНБ в приоритетные проекты. Это 1,7 трлн руб. у нас с вами идет в самоокупаемые инфраструктурные проекты, 0,5 трлн руб. - антикризисные инвестиции. Предлагается снять ограничение на инвестирование средств ФНБ, сейчас у нас с вами в законе прописано 10% и 7%", - пояснял Макаров ранее на заседании комитета. Также уточняется перечень видов финансовых активов, в которые помимо иностранной валюты в 2023 г. могут размещаться средства ФНБ.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление регионам в 2023 г. специальных казначейских кредитов в объеме до 250 млрд руб. Речь идет о бюджетных кредитах за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет, с взиманием платы за пользование ими по ставке 3% годовых. Данные кредиты, пояснял ранее Макаров, планируется направить на модернизацию ЖКХ, а общая сумма может быть увеличена.

Регионам также разрешат в 2023 г. превышать установленный законом субъекта (или муниципалитета) уровень дефицита бюджета, объема государственного (или муниципального долга) на сумму специальных казначейских кредитов.

Принятый закон предоставляет правительству РФ право списать задолженность регионов по бюджетным кредитам в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года. Как пояснял ранее глава комитета по бюджету Макаров, по состоянию на 1 января 2022 г. под списание подпадало 893 млрд руб. Принятие закона позволит удвоить эту цифру.

Принятый документ предусматривает перечисление до 1 марта 2023 г. с банковских счетов на казначейские счета остатков бюджетных инвестиций, предоставленных юридическим лицам. "Перевод на казначейские счета будет означать 235 млрд руб. субсидий банкам и порядка 18 млрд руб. остатков бюджетных средств, находящихся на счетах в банках. Предлагается их направить на казначейский счет", - пояснял ранее Макаров. В рамках доработки законопроекта из-под обязанности перечисления средств от банков в Казначейство вывели средства, предоставленные юридическим лицам в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также прописали "иные случаи по решениям правительства РФ".

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.