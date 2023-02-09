Комитет Госдумы одобрил снятие ограничений в 10% и 7% на инвестирование средств ФНБ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который снимает пороговые значения 10% и 7% размера ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), до достижения которых не допускается инвестирование средств фонда.

"Поскольку у нас с вами реально планируется инвестирование 2,2 трлн руб. средств ФНБ в приоритетные проекты. Это 1,7 трлн руб. у нас с вами идет в самоокупаемые инфраструктурные проекты, 0,5 трлн руб. - антикризисные инвестиции. Предлагается снять ограничение на инвестирование средств ФНБ, сейчас у нас с вами в законе пописано 10% и 7%, то есть предлагается законопроектом снять соответствующие ограничения", - сказал глава комитета Андрей Макаров.