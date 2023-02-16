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Мексиканская FEMSA решила продать долю в Heineken стоимостью более 7 млрд евро

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мексиканская Fomento Economico Mexicano (FEMSA) объявила о намерении продать принадлежащие ей 14,8% пивоваренной компании Heineken.

Стоимость этой доли в данный момент составляет более 7 млрд евро, отмечает газета Financial Times.

Такое решение было принято по итогам стратегического анализа бизнеса, говорится в пресс-релизе FEMSA. Компания планирует реализовать его в следующие 24-36 месяцев.

Представители FEMSA выйдут из совета директоров Heineken, отмечается в пресс-релизе.

FEMSA владеет широким кругом активов, включая розничную сеть Oxxo в Мексике и оператора сети минимаркетов Valora, работающего в 5 европейских странах. Кроме того, компания занимается розливом напитков Coca-Cola.

По результатам стратегического анализа бизнеса FEMSA приняла решение сфокусироваться на розничных операциях, сотрудничестве с Coca-Cola, а также развитии цифровой финансовой экосистемы.

Акции Heineken прибавляют в цене 0,5% на торгах в Амстердаме в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 4,3% и составляет более 52 млрд евро.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Fomento Economico Mexicano FEMSA Heineken^ Мексика
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