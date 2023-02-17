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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Heineken выкупила у FEMSA свои акции на миллиард евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания Heineken NV выкупила собственные акции и бумаги холдинговой компании Heineken Holding NV на сумму 1 млрд евро у мексиканской Fomento Economico Mexicano (FEMSA).

FEMSA выставила на продажу бумаги Heineken NV и Heineken Holding на сумму 3,2 млрд евро, а также разместила облигации, конвертируемые в акции Heineken Holding, на 500 млн евро.

Выставленные на продажу бумаги составляют примерно половину доли FEMSA в Heineken, говорится в пресс-релизе нидерландской компании.

Heineken выкупила 7,8 млн собственных бумаг на сумму 708 млн евро и 3,9 млн акций холдинговой компании на 292 млн евро.

Ранее на этой неделе FEMSA объявила о намерении полностью избавиться от принадлежащего ей пакета акций Heineken, чтобы сфокусироваться на ключевых для нее операциях.

В пятницу она сообщила, что после продажи акций ее пакет в Heineken сократится до 8,13% с 14,76%.

Акции Heineken прибавляют в цене 0,3% на торгах в Амстердаме в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 3,8% и составляет около 54 млрд евро.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Heineken FEMSA
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