KPMG сократит около 2% рабочих мест в сфере консалтинга в США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - KPMG сократит около 2% рабочих мест в США в связи со снижением спроса на консалтинговые услуги.

Сокращения затронут порядка 700 человек, заявил замглавы американского консалтингового бизнеса компании Карл Каранде в обращении к сотрудникам.

Такая мера необходима, чтобы "наш штат лучше соответствовал текущему и ожидаемому рыночному спросу" на услуги, приводит слова Каранде газета Financial Times.

KPMG, как и остальные компании "четверки аудиторов", столкнулась со спадом активности в сфере слияний и поглощений, а также в ряде других направлений, что ударило по ее консалтинговому бизнесу, отмечает FT.

"Затянувшаяся неопределенность сказывается на определенных направлениях консалтингового бизнеса, который обеспечивал компании огромный рост в последний годы", - говорят в KPMG.

Компания старалась сократить расходы, урезав бюджеты на поездки, приостановив наём сотрудников, а также перенаправив часть персонала в аудиторское подразделение.

"Несмотря на эти меры, у нас остается больше людей, чем нужно для удовлетворения нынешнего спроса", - сказал Каранде.

Планируемые сокращения касаются только США и только консалтингового бизнеса.

На конец 2021 года общий штат KPMG в США составлял 35 266 сотрудников.