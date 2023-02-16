KPMG сократит около 2% рабочих мест в сфере консалтинга в США
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - KPMG сократит около 2% рабочих мест в США в связи со снижением спроса на консалтинговые услуги.
Сокращения затронут порядка 700 человек, заявил замглавы американского консалтингового бизнеса компании Карл Каранде в обращении к сотрудникам.
Такая мера необходима, чтобы "наш штат лучше соответствовал текущему и ожидаемому рыночному спросу" на услуги, приводит слова Каранде газета Financial Times.
KPMG, как и остальные компании "четверки аудиторов", столкнулась со спадом активности в сфере слияний и поглощений, а также в ряде других направлений, что ударило по ее консалтинговому бизнесу, отмечает FT.
"Затянувшаяся неопределенность сказывается на определенных направлениях консалтингового бизнеса, который обеспечивал компании огромный рост в последний годы", - говорят в KPMG.
Компания старалась сократить расходы, урезав бюджеты на поездки, приостановив наём сотрудников, а также перенаправив часть персонала в аудиторское подразделение.
"Несмотря на эти меры, у нас остается больше людей, чем нужно для удовлетворения нынешнего спроса", - сказал Каранде.
Планируемые сокращения касаются только США и только консалтингового бизнеса.
На конец 2021 года общий штат KPMG в США составлял 35 266 сотрудников.