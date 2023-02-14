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Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co планирует сократить 3,8 тысячи рабочих мест в Европе в следующие три года в рамках трансформации бизнеса в регионе в ответ на быстро меняющиеся рыночные условия.

Как говорится в пресс-релизе Ford, планируемые меры связаны с тем, что линейка автомобилей компании в Европе станет более узкой и сфокусированной, а также в большей степени ориентированной на модели с электрическим двигателем.

"Сокращение рабочих мест позволит создать более легкую и конкурентоспособную структуру расходов Ford в Европе", - отмечается в сообщении.

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К 2025 году автопроизводитель планирует уменьшить штат европейских инженеров, сократив 2,8 тыс. сотрудников в этом подразделении. В результате инженерный штат Ford в Европе останется примерно на уровне 3,4 тыс. сотрудников.

Кроме того, компания сократит еще 1 тыс. рабочих мест в таких направлениях как маркетинг и продажи, а также среди административного персонала.

Основная часть сокращений - 2,3 тыс. рабочих мест - придется на Германию, еще 1,3 тыс. - на Великобританию, остальная часть - на другие страны Европы, говорится в пресс-релизе.

Штат Ford в Европе составляет порядка 34 тыс. человек, половина из которых базируется в Германии.

Акции компании стабильны в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась почти на 28%.

Ford Европа
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