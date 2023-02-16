Индекс МосБиржи просел к 2150п после локальной коррекции рынка акций РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после локальной коррекции в четверг продолжил снижение на фоне очередного ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на статистике о росте производственной инфляции в США и сохраняющегося пессимизма в ожидании введения ЕС новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи опустился в район 2150 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и металлургов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2153,96 пункта (-0,6%, утром индекс поднимался выше 2186 пунктов), индекс РТС - 906,71 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 вырос до 74,86 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-2,6%), АФК "Система" (-2,4%), ПАО "Полюс" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "Магнита" (-1,9%), "НЛМК" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Северстали" (-1%), UC Rusal (-0,9%), "Яндекса" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "ММК" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,5%), "РусГидро" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%) и Сбербанка (+0,6%).

По словам начальника управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергея Кучина, российский рынок акций пытался в четверг восстановиться после распродаж, но после выхода статистики по производственной инфляции в США шансов закрыться в "зеленой зоне" почти не было. Индекс доллара к вечеру начал расти, также растут доходности по гособлигациям США, что негативно для развивающихся рынков и их национальных валют.

Вероятно, в США инвесторы более внимательно будут прислушиваться к ФРС, где неоднократно заявляли о более жестком подходе к вопросу повышения ставки. На российский рынок продолжает давить ожидание десятого пакета санкций ЕС, а также политические события на следующей неделе. К вечеру пятницы рынок может продолжить снижение. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 февраля - 2130-2170 пунктов, полагает Кучин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ утром поднимался до 50-дневной скользящей - около 2183 пунктов по индексу МосБиржи, где сформировалось сопротивление продавцов. К вечеру очередное ухудшение внешнего фона привело к новым распродажам, и индекс МосБиржи откатился ниже 2160 пунктов.

"По сути, новый пакет антироссийских санкций от Евросоюза - это в большей степени новостная неожиданность, чем значимая угроза. Закупки из Европы осуществляются через параллельный импорт, так как возможностей прямых поставок техники почти нет", - отмечает аналитик.

Акции "Аэрофлота" в четверг подогрели новости о расширении программы регулярных рейсов в Китай (с 15 февраля полеты в Пекин происходят три раза в неделю). Совет директоров "Мечела" (+2,7%) согласился на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью свыше 25% балансовой стоимости активов. Решение было принято 15 февраля, при этом детали сделки не раскрываются. Целью сделки называется оптимизация кредитного портфеля, отмечает Кочетков.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила возможность рассмотрения повышения ставки на мартовском заседании. По ее словам, вероятность повышения ставки в текущем году выше, чем вероятность ее снижения. В Госдуме РФ одобрили отмену лимита на инвестирование средств ФНБ. Ранее порогом для инвестирования считался объем 7% от ВВП. В какой-то мере, если средства будут инвестироваться более активно, то это можно назвать проинфляционным фактором, полагает аналитик.

Для нефти позитивом стали новости из Азии. В Китае авиационный пассажирский трафик вырос в январе на 34% в годовом выражении. Япония отчиталась о росте туризма до 1,5 млн человек также в январе. Кроме того, в МЭА полагают, что к концу квартала добыча в РФ сократится на 1 млн б/с, хотя власти заявляют лишь о добровольном сокращении на 0,5 млн б/с. "Если же говорить о росте запасов в США, то их резкое увеличение обусловлено повышением стоимости аренды танкеров. С момента вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть аренда танкеров выросла в четыре раза. Соответственно, это является демотивирующим фактором для хранения нефти на море. Дальнейшее увеличение спроса в Азии с одновременным сокращением предложения со стороны РФ может сформировать дефицит поставок. Также не добавляет оптимизма решение Barclays остановить финансирование проектов добычи из нефтяных песков", - отмечает Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, российский рынок акций вновь не удержался в "плюсе".

Активизация покупок в первой половине торгового дня, скорее всего, была вызвана новостью о решении министерства финансов Бельгии разблокировать активы, находящиеся на счетах в НРД. Однако в дальнейшем динамику российских фондовых индексов вновь обусловило давление долгосрочных негативных факторов, связанных с глобальными макроэкономическими рисками. Негативно на "быков" повлияло и снижение на внешних площадках.

Для индекса МосБиржи актуальным остается диапазон 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, розничные продажи в Штатах в январе выросли сильнее прогнозов, что придаст Федрезерву аргументов для сохранения жесткой монетарной политики. Тем не менее, инвесторы сочли такую статистику показателем того, что экономика США демонстрирует устойчивость - это поддержало котировки акций.

Фондовая Европа продолжает отыгрывать ростом заявление Еврокомиссии о том, что еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году. Также инвесторы могли положительно принять подтверждение планов ЕЦБ повысить ставки на 50 б.п. на следующем заседании.

Российский рынок акций с утра скорректировался вверх вместе с нефтью и металлами на фоне ослабления рубля, однако к вечеру сырье исчерпало отскок, что лишило поддержки покупателей российских бумаг. Геополитический фон остается негативным на фоне обсуждаемого десятого пакета европейских антироссийских санкций, отмечает аналитик.

В целом давление на российский рынок оказывает приближение годовщины начала СВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне объявила, что десятый пакет санкций содержит торговые запреты на 11 млрд евро и должен быть введен в действие до 24 февраля, констатирует Буйлакова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что откат рынка акций РФ подтверждает его геополитическую уязвимость и опасения, что на следующей неделе могут произойти очень драматичные события.

Поскольку эти страхи не сняты, то риски дальнейшего снижения рынка акций остаются в силе. О походе в район 2400 пунктов можно будет рассуждать, только пережив следующую неделю, полагает аналитик.

Страхи мешают начаться давно назревшему коррекционному укреплению рубля, который безоткатно падает 11 сессий подряд. В четверг рубль вновь подешевел, пара доллар-рубль близка к первой цели роста 75 руб. Эта отметка может не стать серьезной преградой для девальвации российской валюты в случае продолжения паники, считает Антонов.

В мире

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,03-0,8%), но снижаются Штаты (индексы теряют 0,6-0,8% во главе с S&P 500).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 194 тыс., эксперты ожидали 200 тыс. Число новостроек в США в январе упало на 4,5% - до 1,309 млн, ожидалось уменьшение до 1,36 млн.

Индекс цен производителей в США PPI в январе вырос на 6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,4%. Индекс деловой активности Филадельфии в феврале упал до минус 24,3 пункта при прогнозах роста до минус 7,5 пункта с январского уровня минус 8,9 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к уровням среды после локального коррекционного роста. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $85,45 за баррель (+0,1% и -0,2% в среду), мартовская цена WTI - $78,69 за баррель (+0,1% и -0,6% накануне).

В среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам сырья на прошлой неделе, согласно которым запасы нефти выросли на 16,28 млн баррелей (ожидался рост на 1,2-2 млн), а резервы бензина увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-9,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-7,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-5,5%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (-4,7%), GDR X5 Retail (-4,3%), акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-4,1%).

Выросли "префы" ПАО "Лензолото" (+32,8%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (+18,3%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (+10,6%), ПАО "Фармсинтез" (+9,1%), ПАО "Светофор групп" (+8,2%), ПАО "ГИТ" (+6,7%), ПАО "Куйбышевазот" (+6,3% и +13,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,21 млрд рублей (из них 9,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,42 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,41 млрд рублей на акции "Газпрома").