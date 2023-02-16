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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

В него включен даже запрет на поставки в Россию сантехники для туалетов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза, обсуждая накануне предстоящий десятый пакет санкций против России, рассмотрел 146-страничный список товаров, экспорт которых в Россию планируется запретить, сообщает европейский портал EUobserver.

В проектах документов, с которыми ознакомилось издание, указаны "электроника, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры и редкоземельные минералы".

В списке значатся оборудование для нанотехнологий, прекурсор для создания нервных токсинов и другие высокотехнологичные компоненты.

В документы включены светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходы, кирпич, шины и даже сантехническое оборудование для туалетов.

В целом торговое эмбарго ЕС оценивается в 11 млрд евро в год.

Евросоюз Coreper
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