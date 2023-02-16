Цены на какао-бобы взлетели до максимума за год

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на какао-бобы достигли максимума за год на фоне усиления опасений по поводу ограниченного предложения на мировых рынках.

Экспортеры в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем в мире экспортере какао-бобов, могут не выполнить обязательства в связи с недостатком сырья. Дефицит, согласно подсчетам, может составлять до 150 тыс. тонн, пишет Trading Economics.

Тревоги усиливаются в связи с ограниченным объемом запасов. Так, запасы в американских портах, отслеживаемые биржей ICE, находятся вблизи минимума за 9,5 месяцев, а в портах ЕС - упали до 10-месячного минимума.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на какао-бобы находятся вблизи $2700 за тонну, максимума с февраля 2022 года.