В Саудовской Аравии заявили, что панические оценки добычи нефти в РФ взвинтили цены

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ошибочные оценки о сильном снижении добычи нефти в РФ весной прошлого года на фоне введения санкций взвинтили цены и привели к решению о высвобождении стратегических запасов нефти (SPR), заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Energy Aspects.

"Я полагаю, что решение было принято в определенных условиях, когда кричали и пугали, как сильно Россия снизит добычу - были прогнозы в 3 млн б/с (от Международного энергетического агентства - ИФ)", - сказал он.

По словам министра, это полностью изменило ситуацию, и заставило правительство США принять решение о высвобождении SPR, "основываясь на этой ошибочной оценке", ведь в реальности добыча нефти в России снизилась не так значительно.

"Многим не понравится, что я скажу, но спросите себя, кто ответственен за это (...), когда рынок взлетел к потолку, почему? Вы можете не верить мне, проследите за сделанными выступлениями - как рынок взлетел до небес из-за ошибочных оценок. Когда пришло понимание, что российская добыча не упала так, как прогнозировалось, рынок успокоился", - сказал Абдулазиз бен Сальман.

"И это повторилось в сентябре-октябре - то же МЭА, тот же анализ, и те же прогнозы после 5 октября (когда ОПЕК+ приняла решение о снижении квот на добычу на 2 млн б/с - ИФ)", - добавил он.

Министр посоветовал участникам рынка сохранять спокойствие: "Когда люди успокаиваются, успокаиваются и рынки".

В начале апреля 2022 года Международное энергетическое агентство объявило о планах высвободить 120 млн баррелей нефти из SPR, из которых 60 млн барр. придутся на крупнейшего участника - Соединенные Штаты. Вашингтон объявил о намерении дополнительно поставить еще 120 млн барр. из своих резервов. То есть всего на рынок должно было поступить 240 млн барр. нефти в течение шести месяцев, что эквивалентно 1 млн барр./с.