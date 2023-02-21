Саудовская Аравия в декабре снизила добычу нефти, но нарастила ее экспорт

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 0,3% к ноябрю, но увеличила экспорт на 2,2%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,437 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,28 млн б/с в ноябре. При этом он на 7,2% превысил показатель декабря 2021 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в декабре составила 10,435 млн б/с против 10,468 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель повысился на 4,1%.

Ирак в декабре нарастил экспорт нефти на 1,9% за месяц - до 3,749 млн б/с. Добыча практически не изменилась и составила 4,431 млн б/с. По сравнению с декабрем 2021 года первый показатель вырос на 1,8%, второй - на 4,9%.

Производство нефти в Венесуэле уменьшилось до 669 тысяч б/с по сравнению с 693 тысяч б/с в ноябре. Годом ранее показатель составлял 871 тысячу б/с.

При этом поставки за рубеж из этой страны в декабре составили 340 тысяч б/с против 410 тысяч б/с месяцем ранее. Венесуэла после длительного перерыва возобновила экспорт топлива в начале 2022 года.

По предварительным оценкам JODI, США в декабре сократили добычу нефти на 2,3% - до 12,087 млн б/с по сравнению с 12,375 млн б/с месяцем ранее. За год показатель вырос на 3,9% (с 11,634 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,94 млн б/с против 4,042 млн б/с в ноябре (снижение на 2,5%) и 3,48 млн б/с в декабре 2021 года (подъем на 13,2%).