Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 65%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже уровня 65% от их емкости.

Европа старается экономить газ (прежде всего за счет спроса в промышленности), ей в этом помогает довольно мягкая погода. Однако нынешний уровень запасов далеко не максимальный за историю наблюдений. Уже неделю текущий уровень запасов ниже уровней аналогичных дат 2020 года.

При этом в Венгрии запасы упали до 51,45%, во Франции - до 50,43%, а в Латвии - до 40,83%.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 35,8 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе по-прежнему невысокая. За прошлую неделю они обеспечили лишь 15% потребностей региона в электричестве, а за 4 дня текущей недели - только 11%, сообщает ассоциация WindEurope.

Теплая погода привела к снижению цен в Европе. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за прошлые сутки потерял 6%, закрывшись на уровне $567 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии и ценами на поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $638; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $580.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 64,81% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 15 февраля запасы сократились на 0,41 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе работали с производительностью 62%, с начала февраля средний показатель почти такой же. При этом все сильнее сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 10 февраля) резервы сократились на 2,8 млрд куб. м, что более чем в два раза меньше, чем неделей ранее.

Текущий уровень резервов составляет 47%, что на 9 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Февраль в стране обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходования энергоресурсов на отопление.

С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии, в результате чего на внутреннем рынке остается газ, который по плану должен был пойти на экспорт. Появляются сообщения, что с терминала отправляются газовозы, которые, как оказалось, вывозят старые, накопленные до аварии запасы из резервуаров.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м. Это на 8% ниже среднего уровня за пять лет.