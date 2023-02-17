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Applied Materials увеличила выручку в I финквартале на 7% - лучше прогноза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 7%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 29 января, составила $6,74 млрд по сравнению с $6,27 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,69 млрд.

Чистая прибыль Applied Materials уменьшилась до $1,72 млрд с $1,79 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,02 с $2.

В минувшем квартале компания выкупила собственные акции на сумму $250 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший $1,93 на акцию.

Выручка подразделения полупроводниковых систем в первом финквартале увеличилась на 13%, до $5,16 млрд, сервисного бизнеса - на 3,7%, до $1,37 млрд.

Главный исполнительный директор Applied Materials Гэри Дикерсон отметил, что экономика в общем и полупроводниковый сектор в частности в этом году испытывают сложности. Тем не менее, в компании считают, что в целом смогут показать результаты лучше рынка.

Согласно прогнозу компании, ее выручка во втором финквартале составит $6-6,8 млрд, скорректированная прибыль - $1,66-2,02 на акцию. Экономисты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $6,29 млрд и $1,76 на акцию.

Акции Applied Materials подорожали на 1,7% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 15%.

Applied Materials
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