Lenovo в III финквартале сократила чистую прибыль на 32%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32% впервые почти за три года на фоне слабости мировой экономики и снижения потребительских расходов.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль за три месяца, завершившиеся в декабре, составила $437 млн, или $3,65 в расчете на акцию, по сравнению с $640 млн, или $5,50 на акцию, за третий квартал предыдущего фингода. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль на уровне $422 млн.

Выручка компании уменьшилась на 24%, до $15,27 млрд, по сравнению с $20,13 млрд за аналогичный период годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал выручку на уровне $15,48 млрд.

Выручка подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного с целью объединения всех сервисов и решений компании, увеличилась на 23%, до $1,8 млрд.

Выручка подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG) выросла на 48%, до $2,9 млрд.

Акции Lenovo дешевеют на 3,6% на торгах в Гонконге в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла на 5,3%.