Lenovo в IV финквартале сократила чистую прибыль более чем в 3,5 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Китайская технологическая компания Lenovo Group Ltd. сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 72% на фоне дальнейшего снижения продаж персональных компьютеров (ПК) в условиях ухудшения мировой экономической конъюнктуры и невысоких потребительских расходов.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль за три месяца, завершившиеся в марте, составила $114 млн, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $412 млн, или $3,2 на акцию, за четвертый квартал предыдущего фингода.

Выручка компании уменьшилась на 24%, до $12,64 млрд, в том числе из-за изменения курсов валют и ухудшения динамики спроса. Продажи ПК, смартфонов и других устройств снизились на 21%.

Чистая прибыль Lenovo за весь финансовый год сократилась на 21%, до $1,6 млрд, выручка - на 14%, до $61,95 млрд.

Компания ожидает возобновления роста на рынке ПК и "умных" устройств во втором полугодии 2023 года.

Акции Lenovo дешевеют на 5,9% на торгах в Гонконге в среду. Рыночная стоимость компании с начала этого года выросла на 15,1%.