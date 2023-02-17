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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

В ЦБ РФ допустили востребованность золотого токена в международных расчетах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) с базовым активом на золото может помочь участникам внешнеэкономической деятельности в их расчетах, полагает первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"В настоящее время уже создана законодательная база по цифровым финансовым активам, и когда мы говорим сегодня о золотом токене, мы в первую очередь имеем в виду, что если такого рода выпуски произойдут, они произойдут на основе выпуска цифровых финансовых активов, то есть токены будут выпущены в рамках законодательства о цифровых финансовых активах. И мы очень надеемся, что золотой токен поможет нам не только в контексте создания дополнительного инвестиционного продукта, но может быть, будет востребован и в международных расчетах", - сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Ранее вопрос выпуска золотого токена обсуждался в рамках модификации закона о цифровом рубле. Так, в мае 2019 года в Госдуме в ходе совместного заседания комитетов с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Депутат Владимир Гутенев предложил ЦБ в рамках стран БРИКС выступить инициатором обсуждения проекта по выпуску национальных криптовалют, номинированных в золоте.

"Золото – это наименее уязвимый актив. Мы могли бы, наверное, найти понимание и в Китае, и в Индии, и в Бразилии", - подчеркнул депутат. "Но это, скорее, не криптовалюты, может быть, так называемые стейблкойны", - пояснил в ходе заседания глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Стейблкойны изучаем, если это типа стейблкойна, где есть реальный актив в обеспечении, то есть это, скорее, ближе к стейблкойну, то это возможно посмотреть", - сказала тогда глава ЦБ.

Летом прошлого года Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ выпустил доклад, в котором рассматривал состояние и перспективы функционирования системы платежей в международных расчетах. Одно из предложений доклада – необходимость в условиях санкций выпуска стейблкойна под рабочим названием "золотой рубль", который будет обеспечен золотом.

Схема была предложена следующая: государство производит выпуск цифровой валюты, обеспеченной золотом из ЗВР – "золотой рубль", государство создает биржу, на которой производится обмен валют на "золотой рубль", покупатель приобретает на бирже "золотой рубль", оплачивает товар, продавец поставляет товар и затем обменивает "золотой рубль" на необходимую валюту.

ЦБ РФ
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