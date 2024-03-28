Совет по кодификации раскритиковал законопроект КПРФ о золотом стейблкойне

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства высказал ряд замечаний к инициативе фракции КПРФ ввести стейблкойн на золото для оплаты внешнеторговых сделок: не ясно, кто будет выпускать данные токены и почему именно золото, а не драгоценные металлы или нефть.

Законопроект № 540256-8 в январе внесли в парламент 33 коммуниста. Документ причисляет обеспеченные золотом стейблкойны к числу цифровых финансовых активов (ЦФА) и позволяет их использовать для оплаты во внешнеторговой деятельности, специально оговаривая, что на территории России расчеты в стейблкойнах будут по-прежнему запрещены. Авторы поправок объяснили, что традиционно используемые участниками ВЭД каналы межбанковских расчетов потеряли надежность, что требует перехода на новые механизмы международных расчетов.

Совет по кодификации в своем заключении отметил, что оценка экономических последствий реализации идеи не относится к компетенции совета, но предложил ряд замечаний правового характера.

Авторы законопроекта расширяют перечень цифровых финансовых активов. "К цифровым финансовым активам относятся обеспеченные стейблкойны - цифровые активы, которые стремятся поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота", - говорится во внесенном законопроекте.

Не понравилась совету формулировка, согласно которой обеспеченные стейблкойны стремятся поддерживать стабильную стоимость. "Слово "стремятся" указывает не на результат, а на цель, которая, исходя из буквального текста проекта, может быть и не достигнута", - отмечается в заключении.

Словосочетание "за счет привязки к курсу золота" также, по мнению совета, требует переработки, так как ЦБ в своих документах использует более точную формулировку: "по учетной цене на драгоценные металлы".

"Также не совсем понятно, почему разработчики проекта ограничивают применение обеспеченного стейблкойна только случаями, когда этот актив обеспечен золотом. В мировой практике стейблкйин может быть обеспечен и другими объектами: валютой различных государств, иными драгоценными металлами, нефтью и т.д. В связи с этим исключение возможности выбора альтернативного или дополнительного базового актива, кроме золота, требует отдельного обоснования", - говорится в отзыве.

Совет отмечает, что законопроект не содержит положений, которые бы предусматривали обязанность эмитента токена на золото создавать резерв соответствующего базового актива (золота). Не раскрыта правовая связь между эмитентом данного стейблкойна и его обладателем. Кроме того, не были внесены соответствующие поправки в закон о валютном регулировании и контроле.

Проект федерального закона не может быть поддержан, говорится в заключении совета.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ. Идея до сих пор не нашла законодательного воплощения.

В конце февраля Госдума приняла закон, который позволяет использовать ЦФА в международных расчетах, закон вступил в силу 11 марта, но в конце марта США ввели блокирующие санкции против ряда российских операторов ЦФА. Российские ЦФА отличаются от мировых криптовалют тем, что их выпуск регулируется ЦБ, что влияет на их статус и использование, кроме того, российские ЦФА могут быть привязаны к реальным активам, в то время как мировой криптовалютный рынок не имеет единого регулятора.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Центробанк проведут совещание, на котором обсудят вопрос использования криптовалют во внешнеторговых расчетах. Он выразил уверенность, что Минфину и ЦБ удастся договориться. "Этот вопрос уже не один год стоит перед нами, не замечать обращение криптовалют мы не можем, поэтому нужно это поставить в русло регулирования, а это закон, и соответствующие предложения как раз будем с ЦБ обсуждать. Уверен, что найдем решение", - отметил Силуанов.