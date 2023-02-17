Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Mercedes-Benz увеличил чистую прибыль в IV квартале в 1,6 раза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 1,6 раза, выручку - на 16%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила 4,03 млрд евро по сравнению с 2,48 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась на 31%, до 5,4 млрд евро.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Mercedes-Benz на уровне 3,73 млрд евро, EBIT - 5,14 млрд евро.

Квартальная выручка компании увеличилась до 41 млрд евро с 35,24 млрд евро годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в 38,44 млрд евро.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, выросла на 20% – до 30,56 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, – на 24%, до 5,1 млрд евро.

Между тем доход подразделения Daimler Mobility, отвечающего за услуги по обеспечению мобильности, уменьшился на 5%, составив 6,86 млрд евро.

Реализация легковых автомобилей в четвертом квартале выросла на 7% - до 536,181 тыс. единиц, производство уменьшилось на 2%, до 499,68 тыс. Продажи электромобилей подскочили на 25% - до 111,045 тыс. единиц.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль Mercedes-Benz увеличилась на 34%, до 14,81 млрд евро, EBIT - на 28%, до 20,46 млрд евро, выручка - на 12%, до 150,02 млрд евро. Годовые продажи автомобилей выросли на 5%, до 2,041 млн машин, производство - на 7%, до 2,086 млн единиц.

Согласно прогнозу компании, в 2023 году ее выручка будет на уровне 2022 года, а EBIT немного ниже.

Mercedes-Benz намерена выплатить квартальные дивиденды в размере 5,2 евро на акцию (5 евро на акцию годом ранее). Общие выплаты дивидендов по итогам 2022 года составят 5,6 млрд евро.

Накануне компания также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 4 млрд евро. Программа стартует в марте и будет действовать до 2 лет. Выкупаемые акции будут погашены, говорится в сообщении Mercedes-Benz.

Акции прибавляют в цене 2,3% на торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 1,8%.

Mercedes-Benz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов

Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

К российскому аналогу SWIFT подключились 469 участников, в том числе 115 нерезидентов

Акции инвестбанка China Renaissance рухнули на пропаже председателя совета директоров

Акции инвестбанка China Renaissance рухнули на пропаже председателя совета директоров

Uniper потерял контроль над "Юнипро"

"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

"Синара" может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва-Петербург

Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Международный инвестиционный банк теряет еще одного европейского акционера - Болгарию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });