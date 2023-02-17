Mercedes-Benz увеличил чистую прибыль в IV квартале в 1,6 раза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 1,6 раза, выручку - на 16%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила 4,03 млрд евро по сравнению с 2,48 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась на 31%, до 5,4 млрд евро.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Mercedes-Benz на уровне 3,73 млрд евро, EBIT - 5,14 млрд евро.

Квартальная выручка компании увеличилась до 41 млрд евро с 35,24 млрд евро годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в 38,44 млрд евро.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, выросла на 20% – до 30,56 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, – на 24%, до 5,1 млрд евро.

Между тем доход подразделения Daimler Mobility, отвечающего за услуги по обеспечению мобильности, уменьшился на 5%, составив 6,86 млрд евро.

Реализация легковых автомобилей в четвертом квартале выросла на 7% - до 536,181 тыс. единиц, производство уменьшилось на 2%, до 499,68 тыс. Продажи электромобилей подскочили на 25% - до 111,045 тыс. единиц.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль Mercedes-Benz увеличилась на 34%, до 14,81 млрд евро, EBIT - на 28%, до 20,46 млрд евро, выручка - на 12%, до 150,02 млрд евро. Годовые продажи автомобилей выросли на 5%, до 2,041 млн машин, производство - на 7%, до 2,086 млн единиц.

Согласно прогнозу компании, в 2023 году ее выручка будет на уровне 2022 года, а EBIT немного ниже.

Mercedes-Benz намерена выплатить квартальные дивиденды в размере 5,2 евро на акцию (5 евро на акцию годом ранее). Общие выплаты дивидендов по итогам 2022 года составят 5,6 млрд евро.

Накануне компания также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 4 млрд евро. Программа стартует в марте и будет действовать до 2 лет. Выкупаемые акции будут погашены, говорится в сообщении Mercedes-Benz.

Акции прибавляют в цене 2,3% на торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 1,8%.