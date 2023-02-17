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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Акции "Юнипро" выросли на 5% после выхода сильного отчета

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Юнипро" днем в пятницу подскочили вверх и почти отыграли все недельные потери после выхода сильного отчета за 2022 год по МСФО.

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На Московской бирже акции "Юнипро" к 12:4 подорожали до 1,596 рубля (+4,5%), максимум сделок составил 1,608 рубля (+5,2%). Объем торгов превысил 204,2 млн рублей.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2022 году выросла в 2,6 раза по сравнению с 2021 г., до 21,27 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась в 1,4 раза, до 42 млрд руб.

Юнипро
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