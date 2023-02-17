Uniper потерял контроль над "Юнипро"

Сделка по продаже "Юнипро" остается под вопросом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Uniper по итогам 2022 года классифицировал активы в РФ как прекращенная деятельность из-за потери возможности принимать решения и руководить ПАО "Юнипро", говорится в отчете германского энергохолдинга.

Uniper также отмечает, что продажа "Юнипро" по-прежнему остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента РФ.

Весной 2022 г. Uniper принял решение о приостановке инвестиций в РФ и возобновлении процесса продажи "Юнипро". Осенью компания сообщала о сильном интересе к "Юнипро", но заключение сделки усложнял указ президента России, запрещающий "недружественным" акционерам до 31 декабря 2022 г. покупку и продажу долей в стратегических предприятиях РФ, в том числе в энергетике.

В ноябре Uniper решил дистанцироваться от российских активов юридически и с точки зрения персонала.

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Uniper владеет 83,73% "Юнипро".