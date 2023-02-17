Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%

Экономика Сингапура в значительной мере ориентирована на экспорт

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года ненефтяной экспорт Сингапура рухнул на 25% в годовом измерении, показали официальные данные. Это максимальное снижение за последние десять лет - с февраля 2013 года, отмечает CNBC.

Сокращение показателя зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного падения - на 20,6%, по данным Trading Economics.

Сингапур в прошлом месяце снизил экспорт в материковый Китай на 41,1%, в Гонконг - на 55,1%, в США - на 31,5%. Поставки в Японию увеличились на 1,4%.

Экспорт электроники упал на 26,8%, в том числе комплектующих для персональных компьютеров - на 42,6%.

Общий объем внешней торговли Сингапура в январе снизился на 10,4%, в том числе экспорт уменьшился на 9,6%, импорт - на 11,3%.

Экономика Сингапура в значительной мере ориентирована на экспорт. Правительство прогнозирует рост ВВП на 0,5-2,5% в 2023 году.

Эксперты Oxford Economics ожидают, что экономический подъем будет находиться ближе к нижней границе этого диапазона и составит около 0,7%.