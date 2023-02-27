Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Падение импорта стало максимальным с сентября 1967 года

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года объем экспорта Гонконга сократился на 36,7% в годовом исчислении и составил 290,9 млрд гонконгских долларов ($37,1 млрд), сообщает Trading Economics со ссылкой на официальные данные. Это рекордное падение с сентября 1953 года.

Оно обусловлено как ослаблением внешнего спроса, так и более ранним наступлением нового года по лунному календарю в 2023 году.

Экспорт приборов и электроники снизился на 37,7%, телекоммуникационного оборудования - на 32,2%. Поставки товаров и услуг в Японию рухнули на 50%, в континентальный Китай - на 43,7%.

Объем импорта в январе упал на 30,2% - до 316,3 млрд гонконгских долларов. Падение стало максимальным с сентября 1967 года. Поставки из материковой части КНР уменьшились на 39,1%, Вьетнама - на 38,4%, Южной Кореи - на 36,2%.

Дефицит торгового баланса Гонконга в январе составил 25,4 млрд долларов по сравнению с профицитом в размере 6,6 млрд долларов в январе 2022 года.