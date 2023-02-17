Биржевые цены на бензин активно растут на новостях о демпфере и снижении добычи нефти в РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на уходящей торговой неделе продемонстрировали уверенный рост, поднявшись до максимальных значений текущего года, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость Аи-92 на площадке за неделю увеличилась на 8,8%, до 38 164 руб./т, Аи-95 - на 6,9%, до 41 537 руб./т.

Генеральный директор "Уфаойл", вице-президент Российского топливного союза (РТС) Ринат Фаттахов считает, что рост цен на бензины на бирже обусловлен несколькими факторами, среди которых формирование большого отложенного спроса на местах, приближение периода ремонтов НПЗ, а также новости о корректировке демпфера.

"Экспорт становится выгоднее, но с другой стороны логистические проблемы это нивелируют. Все эти факторы привели к немного взрывному спросу. Но товарных остатков в стране достаточно, что по бензинам, что по дизтопливу. Я думаю, этот скачок в моменте будет нивелирован", - сказал Фаттахов.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер) Андрей Дьяченко отмечает, что рост биржевых цен на бензины стал следствием психологического фактора из-за появившейся в последние дни информации об изменении демпфера и сокращении добычи нефти в РФ.

"Это эмоциональная встряска для участников рынка. Многие воспринимают появившуюся информацию как сигнал того, что, с одной стороны, если сокращается добыча нефти, то, соответственно, меньше будет производиться нефтепродуктов. В то же время уменьшается объем выплат со стороны правительства нефтепереработчикам, а значит они вынуждены поднять цены. Но я считаю, что такое восприятие - психологическая трактовка. В реальности все-таки экономика, внутренний спрос не показывают каких-то сильных движений", - сказал Дьяченко.

Он отметил, что накопленные в РФ запасы автомобильного топлива позволяют без потрясений для внутреннего рынка пройти период снижения сезонного предложения. Тем не менее, Дьяченко ожидает, что биржевые цены на бензин будут немного выше уровня последних нескольких месяцев.

"Издержки переработки нефти за последние год-два увеличились, а падающие оптовые цены снижают экономическую целесообразность поддержания объемов на НПЗ. В то же время, статистика Росстата показывает, что переработка держится на максимальных уровнях, то есть загрузка производства близка к максимальной. Это значит, что у переработчиков постепенно возрастает потребность проводить ремонты: как плановые, так и внеплановые, а это все-таки издержки. Для этого в ситуации, когда правительство вынуждено уменьшить выплаты по демпферу, переработчикам необходимо где-то все-таки найти источник компенсации", - сказал Дьяченко.

Как сообщалось, в четверг Госдума в рамках поправок в нефтяном налогообложении приняла закон о корректировке топливного демпфера. В частности, ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, был увеличен с $20 до $25 за баррель. Также введен ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу. Предел был установлен в размере $10 за баррель, он будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.