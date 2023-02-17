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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин разрешил "Компании ВК" приобрести 100% долей в капитале "Деньги.Мэйл.Ру"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил совершение ООО "Компания ВК" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Деньги.Мэйл.Ру", принадлежащих P.J.v. DIGITAL FORCES LTD.

Распоряжение главы государства о специальном решении о совершении сделки обществом с ограниченной ответственностью "Компания ВК" опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов.

"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Компания ВК" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале расчетной небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру"..." - говорится в распоряжении президента РФ.

Компания ВК Деньги.Мэйл.Ру
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