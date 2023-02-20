Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK стала единственным владельцем образовательной платформы "Учи.ру", выкупив долю в 75% за 8,7 млрд рублей.

Как говорится в сообщении VK, сделка усилит позиции интернет-компании в сегменте дополнительного школьного образования. Кто выступил продавцом, компания не уточняет.

VK стала владельцем 25% "Учи.ру" в декабре 2020 года, заплатив 3,75 млрд рублей и получив возможность доведения доли до контрольной через опцион в конце 2022 - 2023 гг.

Учи.ру

"Учи.ру" - крупнейшая образовательная онлайн-платформа РФ. Продуктами и сервисами "Учи.ру" пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей. Помимо образовательной платформы, группа компаний "Учи.ру" также развивает школу онлайн-репетиторов "Учи.Дома", образовательный портал "Учи.Ответы", сеть офлайн-кружков и центров "Учи.ру" по программированию, математике и английскому языку, образовательный онлайн-ресурс "ЯКласс".

VK развивает образование на всех ступенях - от школьного до профессионального. В периметр компании входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, VK развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.

VK ВК ВКонтакте Учи.ру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Maersk вышел из логистического сегмента в РФ

Maersk вышел из логистического сегмента в РФ

Goldman Sachs прогнозирует рост китайских акций на четверть к концу года

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину увеличилась до максимума с начала года

Brent подорожала до $83,4 за баррель

Путин разрешил "Компании ВК" приобрести 100% долей в капитале "Деньги.Мэйл.Ру"

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 56,5 копейки, евро подешевел на 65 копеек

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 56,5 копейки, евро подешевел на 65 копеек

Банк России отметил продолжение усиления ценового давления

Росстат перенес публикацию первой оценки динамики ВВП за 2022 год на 22 февраля

Росстат перенес публикацию первой оценки динамики ВВП за 2022 год на 22 февраля

Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,5% на налоговых новостях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });