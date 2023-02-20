VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK стала единственным владельцем образовательной платформы "Учи.ру", выкупив долю в 75% за 8,7 млрд рублей.

Как говорится в сообщении VK, сделка усилит позиции интернет-компании в сегменте дополнительного школьного образования. Кто выступил продавцом, компания не уточняет.

VK стала владельцем 25% "Учи.ру" в декабре 2020 года, заплатив 3,75 млрд рублей и получив возможность доведения доли до контрольной через опцион в конце 2022 - 2023 гг.

Учи.ру "Учи.ру" - крупнейшая образовательная онлайн-платформа РФ. Продуктами и сервисами "Учи.ру" пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей. Помимо образовательной платформы, группа компаний "Учи.ру" также развивает школу онлайн-репетиторов "Учи.Дома", образовательный портал "Учи.Ответы", сеть офлайн-кружков и центров "Учи.ру" по программированию, математике и английскому языку, образовательный онлайн-ресурс "ЯКласс".

VK развивает образование на всех ступенях - от школьного до профессионального. В периметр компании входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, VK развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.