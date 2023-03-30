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VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK подписала обязывающие документы о консолидации 100% долей в совместном предприятии с ПАО "Ростелеком" - компании "Цифровое образование" (разработчик образовательного сервиса для школьников "Сферум"), говорится в пресс-релизе компании.

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Закрытие сделки запланировано до конца апреля, ее сумма не называется.

VK продолжит развивать "Сферум" в "VK Мессенджере" как единую технологическую среду для общения школьников, учителей и родителей, пообещала компания.

"Ростелеком" сосредоточится на реализации инфраструктурных проектов и развитии государственных цифровых сервисов для сферы образования.

"VK и "Ростелеком" продолжат партнерское взаимодействие как в сфере образования, так и по другим направлениям", - отмечается в сообщении.

ООО "Цифровое образование" зарегистрировано в сентябре 2019 года, на паритетной основе принадлежит структурам VK и "Ростелекома". СП создано для разработки высокотехнологичных сервисов в сфере образования. Сервис "Сферум" входит в реестр отечественного ПО.

VK Ростелеком Сферум
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