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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Гендиректором кемеровского "Азота" назначен главный инженер предприятия

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Андрей Вишневский с 21 февраля назначен на должность генерального директора АО "Азот" (Кемерово, входит в одноименную группу компаний), сообщила пресс-служба предприятия.

Возглавлявший "Азот" с 2015 года Игорь Безух оставил пост "в связи с переходом на другую работу".

Пресс-служба отмечает, что Вишневский работает на предприятии с 1998 года. С 2014 года он занимал должность главного инженера "Азота".

"Под руководством Андрея Вишневского компания продолжит уделять внимание развитию химического кластера в Кузбассе, строительству новых агрегатов и расширению промышленной площадки, а также модернизации имеющегося производства", - говорится в сообщении.

АО "Группа компаний "Азот" объединяет АО "Азот" (Кемерово), ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск, Иркутская область), АО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Мелеуз, Башкирия) и АО "Аммоний" (Менделеевск, Татарстан).

В настоящее время "Азот" располагает мощностями для производства в год более 1,2 млн тонн аммиака и более 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, около 600 тыс. тонн карбамида, 360 тыс. тонн сульфата аммония, 130 тыс. тонн капролактама и 200 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси. Предприятие занимает 2-е место по производству капролактама и 5-е место по производству азотных удобрений в России.

Кемерово Азот
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