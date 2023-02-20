Зампред ЦБ Вестеровский станет старшим вице-президентом Сбербанка

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский, который 28 февраля оставит свой пост и уйдет из ЦБ, перейдет на работу в Сбербанк.

Там он займет пост старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием", сообщила кредитная организация. Исполнявший обязанности главы блока "Управление благосостоянием" Игорь Кобзарь продолжит карьеру в Сбербанке в должности вице-президента, генерального директора "Сбербанк страхование жизни".

Комментируя предстоящий уход Вестеровского, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что он создал Университет Банка России, сделал более эффективной и открытой систему закупок, занимался созданием прозрачной системы оплаты труда и внедрением принципов корпоративной культуры.

В ЦБ Вестеровский курировал работу Университета Банка России, технологического центра "Нудоль", департамента кадровой политики, департамента недвижимости и департамента закупок.

Вестеровский работает в ЦБ с 2015 года: сначала он возглавлял департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, в 2017 году стал зампредом ЦБ. До этого, в 2011-2015 годах, он был директором по персоналу ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". В 2007-2011 годы он работал в ОАО "Вимм-Билль-Данн", возглавлял управление по работе с персоналом, был директором по персоналу. В 2005-2007 гг. Вестеровский был директором по персоналу ОАО "Компания "Арнест". В 2004-2005 году был заместителем гендиректора по управлению персоналом ОАО "Бурятнефтепродукт". В 2002-2004 годах он работал в ООО "Торговый Дом "Юкос-М"" (помощник директора, менеджер по связям с общественностью и персоналу; специалист по подбору и обучению персонала).

Вестеровский в 2002 году окончил социально-психологический факультет Бурятского государственного университета. Имеет степень МВА Академии народного хозяйства при правительстве и Академии экономики и управления AFW (Германия), международную квалификацию Британского института директоров (Certificate in Company Direction, IoD).