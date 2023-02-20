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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ
Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский покидает свой пост с 28 февраля 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора. Вестеровский решил продолжить карьеру вне ЦБ.

"Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России - от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", - отметила через пресс-службу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ЦБ Вестеровский курировал работу Университета Банка России, технологического центра "Нудоль", департамента кадровой политики, департамента недвижимости и департамента закупок. Кто теперь будет отвечать за эти сферы, Банк России пока не сообщил.

Банк России Руслан Вестеровский Эльвира Набиуллина Нудоль Университет Банка России
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