Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский покидает свой пост с 28 февраля 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора. Вестеровский решил продолжить карьеру вне ЦБ.

"Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России - от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", - отметила через пресс-службу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ЦБ Вестеровский курировал работу Университета Банка России, технологического центра "Нудоль", департамента кадровой политики, департамента недвижимости и департамента закупок. Кто теперь будет отвечать за эти сферы, Банк России пока не сообщил.