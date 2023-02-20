SEC оштрафовала баскетболиста Пола Пирса на $1,4 млн за рекламу криптоактивов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере $1,4 млн на бывшего баскетболиста Пола Пирса за незаконную рекламу криптовалюты.

Как говорится в сообщении SEC, спортсмен рекламировал токены EMAX в своих соцсетях, не раскрывая факт получения за это денег. По данным комиссии, Пирс получил за это сами токены на сумму более $244 тыс.

"Это дело стало очередным напоминанием знаменитостям: по закону вы обязаны указывать, кто и сколько вам платит за рекламу инвестиций в ценные бумаги, и вы не можете лгать инвесторам, когда вы продвигаете ценную бумагу", - отметил глава SEC Гэри Генслер.

В рамках соглашения с SEC Пирс согласился заплатить штраф в размере $1,115 млн и вернуть незаконно полученную прибыль в размере $240 тыс., а также пообещал не рекламировать криптоактивы в течение трех лет.

Пол Пирс отыграл 19 сезонов в НБА, главным образом за "Бостон Селтикс". В 2008 году он с командой стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком в финальной серии. В 2021 году Пирс был включен в Зал славы баскетбола.