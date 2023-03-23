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SEC оштрафовала Линдси Лохан и других звезд из-за рекламы криптовалюты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила актрису Линдси Лохан, блогера Джейка Пола, порноактрису Кендру Ласт и музыкальных исполнителей Остина Махона, Lil Yachty, Soulja Boy, Ne-Yo и Akon в рекламе токенов Tronix и BitTorrent без раскрытия факта получения ими выгоды и ее объема.

Все знаменитости, за исключением Soulja Boy и Махона, согласились выплатить в общей сложности более $400 тыс. для урегулирования претензий, не признавая и не отрицая выводов SEC, говорится в сообщении комиссии.

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Кроме того, SEC подала иск против основателя криптоплатформы Tron Джастина Сана и его компаний Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. (бывшая BitTorrent) в связи с манипулированием вторичным рынком токенов Tronix.

По словам председателя SEC Гэри Генслера, Сан и его компании незаконно получили многомиллионный доход за счет инвесторов и организовали одновременную или почти одновременную куплю-продажу Tronix на незарегистрированной торговой площадке для создания видимости активных торгов.

Сан занимает должность постоянного представителя Гренады при Всемирной торговой организации.

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