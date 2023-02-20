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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в IV квартале снизилась до 45%

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с середины 2018 года, когда она составляла 42,2%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в IV квартале 2022 года уменьшилась до 45% с 47,5%, следует из информации на сайте Банка России.

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с середины 2018 года, когда она составляла 42,2%.

Общий объем российских еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости за четвертый квартал снизился на $636 млн, или на 3,8% - до $16,307 млрд с $16,943 млрд, за весь 2022 год - на $3,652 млрд, или на 18,3% с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 января 2023 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным за пять лет, с 1 января 2018 года, когда он составлял $15,099 млрд.

Банк России
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