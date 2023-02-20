Евразийский банк развития продал Национальный резервный банк

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) в декабре 2022 года продал 100% Национального резервного банка (НРБ) несвязанной стороне за 3,893 млрд рублей и неденежное возмещение в виде доли участия в российской компании, говорится в отчете ЕАБР по МСФО.

Информация о том, кому был продан НРБ, в отчете не раскрывается. Эти сведения скрыты и в ЕГРЮЛ. Долю в какой российской компании ЕАБР получил в рамках сделки по продаже НРБ банк тоже не раскрыл.

ЕАБР в июле 2022 года выкупил 81,32% НРБ у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Стоимость приобретенной доли составила 3,390 млрд рублей, отмечается в отчете ЕАБР. В результате этой сделки доля ЕАБР в НРБ выросла с 18,68% до 100%.

Руководство ЕАБР рассматривало приобретение контрольной доли в НРБ для целей дальнейшей продажи в течение короткого времени, говорится в отчете. В результате сделки ЕАБР отразил чистую прибыль от прекращенной деятельности в $7,9 млн.

ЕАБР и ГТЛК вошли в капитал НРБ в декабре 2019 года, выкупив доли у "Национальной резервной корпорации" Александра Лебедева и его партнера Юрия Кудимова.

ЕАБР – международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).