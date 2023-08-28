МВД Литвы предложило лишить литовского гражданства бывшего главу НРБ Кудимова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила президенту страны Гитанасу Науседе лишить литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения, бизнесмена бывшего главу Национального резервного банка (НРБ) и "ВЭБ Капитала" Юрия Кудимова. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Департамент миграции, обобщив информацию ряда профильных учреждений, информировал министерство о том, что Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы.

Кудимов, как утверждает литовское МВД, участвовал в управлении российскими госкомпаниями, в непрозрачных российских схемах финансирования избирательных кампаний в западных странах, до сих пор поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связанными с российскими спецслужбами.