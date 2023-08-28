Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

МВД Литвы предложило лишить литовского гражданства бывшего главу НРБ Кудимова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила президенту страны Гитанасу Науседе лишить литовского гражданства, предоставленного в порядке исключения, бизнесмена бывшего главу Национального резервного банка (НРБ) и "ВЭБ Капитала" Юрия Кудимова. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Департамент миграции, обобщив информацию ряда профильных учреждений, информировал министерство о том, что Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы.

Кудимов, как утверждает литовское МВД, участвовал в управлении российскими госкомпаниями, в непрозрачных российских схемах финансирования избирательных кампаний в западных странах, до сих пор поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связанными с российскими спецслужбами.

Агне Билотайте МВД Литва НРБ Юрий Кудимов Гитанас Науседа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

Международный аэропорт Алеппо выведен из строя

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 августа

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Маккарти поддержал идею расследования по вопросу импичмента Байдену

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });