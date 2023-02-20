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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦБ прогнозирует профицит ликвидности банков по итогам 2023 г. на уровне 2,8-3,4 трлн руб.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ на конец 2023 года прогнозируется в диапазоне от 2,8 трлн рублей до 3,4 трлн рублей. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ.

Профицит ликвидности сектора по итогам 2022 года составил 2,8 трлн рублей, по итогам января 2023 года – 3,2 трлн рублей.

Прогноз учитывает возобновление в 2023 году действия бюджетного правила и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках его реализации, отмечает ЦБ. Регулятор подчеркивает, что часть бюджетных расходов может быть профинансирована за счет операций правительства РФ. "Эти операции, а также инвестирование средств ФНБ сформируют основной приток ликвидности в банки", - отмечает Банк России.

ЦБ прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении по итогам 2023 года на 0,6-0,8 трлн рублей. Объем наличных денег в обращении по итогам 2022 года составлял 16,4 трлн рублей.

Прогноз ЦБ по профициту ликвидности сектора также учитывает уже объявленные два этапа повышения нормативов обязательных резервов (с 1 марта и 1 июня 2023 года). По оценкам Банка России, это приведет к увеличению обязательных резервов, подлежащих усреднению на корсчетах, по сравнению с январским уровнем на 1 трлн рублей и 0,9 трлн рублей в апреле и июле соответственно. В результате к концу 2023 года по сравнению со значением на 1 января 2023 года остатки средств на корсчетах банков в ЦБ вырастут на 1,4-1,6 трлн рублей с учетом прогнозных темпов роста денежной массы в национальном определении. Как следствие, профицит ликвидности за 2023 год изменится незначительно, подчеркивает ЦБ.

ЦБ РФ
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