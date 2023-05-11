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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Прогноз структурного профицита ликвидности банков в 2023 году понижен на 0,3 трлн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 2023 год на 0,3 трлн рублей, до 2,5-3,1 трлн рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политики ЦБ.

"Изменение прогноза связано с повышением на 0,7 трлн рублей, до 1,3-1,5 трлн рублей, оценки роста объема наличных денег в обращении в 2023 году с учетом фактической динамики первых четырех месяцев", - пишут аналитики.

Одновременно уточнены объемы бюджетных операций, в том числе инвестирования средств ФНБ. Как и ранее, прогноз учитывает возобновление в 2023 году действия бюджетного правила и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках его реализации. Кроме того, прогноз учитывает анонсированные Банком России этапы повышения нормативов обязательных резервов.

Оценка роста спроса банков на ликвидность в связи с этими решениями сохранена на уровне предыдущего прогноза, однако может быть уточнена после принятия в мае соответствующего решения по изменению нормативов, указал ЦБ.

Текущий прогноз предполагает увеличение остатков средств на корсчетах банков к концу 2023 года по сравнению с уровнем на начало года на 1,4-1,6 трлн рублей.

ФНБ Банк России
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