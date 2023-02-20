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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦБ спрогнозировал, что годовая инфляция в РФ достигнет минимального значения в 2023г в апреле

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы (внешние ограничения вызвали инфляционный всплеск в марте-апреле 2022 года), говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ.

Минимальное значение годовой инфляции ожидается в апреле 2023 года. В последующие кварталы по мере выхода из расчета низких месячных значений второй половины 2022 года влияние проинфляционных факторов будет постепенно нарастать, в то время как действие дезинфляционных - сокращаться, отмечает ЦБ.

Инфляция в РФ в I квартале 2023 года может составить 3,6%, ВВП может упасть на 2,4% (эти данные ЦБ приводит справочно). Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 и 2025 годах - 4%. ВВП РФ, по прогнозам ЦБ, в 2023 году может вырасти на 1% или снизиться на 1%, в 2024 году - вырасти на 0,5-2,5%, в 2025 году - увеличиться на 1,5-2,5%.

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