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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Президент РФ заявил, что инфляция в РФ во II квартале приблизится к таргету

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в России во втором квартале 2023 года приблизится к целевому уровню в 4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

"С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее", - подчеркнул Путин.

Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы (внешние ограничения вызвали инфляционный всплеск в марте-апреле 2022 года), сообщил ранее ЦБ РФ. Минимальное значение годовой инфляции ожидается в апреле 2023 года.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 5-7%. Прогноз Минэкономразвития на 2023 год - 5,5%.

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Владимир Путин
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