Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 4%, средства физлиц сократились на 2,7%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в январе 2023 года увеличились на 4% (или на 1,8 трлн рублей) после роста в декабре 2022 года на 5,8% и составили 45,4 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Приток средств корпоративных клиентов в январе в значительной степени связан с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также с ростом средств нефтегазовых компаний, поясняет ЦБ.

Главным образом в январе выросли рублевые остатки средств юрлиц (+1,8 трлн рублей, +5%), тогда как валютные почти не изменились (минус $0,4 млрд, или минус 27 млрд рублей, -0,3%).

Отток средств населения в январе составил почти 1 трлн рублей (-2,7%) после рекордного притока в декабре 2022 года (+2,5 трлн рублей, +7,6%). Прирост в декабре и снижение объема средств в январе характерны для этих месяцев, отмечает Банк России. В декабре традиционно выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи за январь, тогда как в январе люди обычно снимают часть средств со счетов и в целом много расходуют из-за длинных праздников.

Отток средств физлиц в январе произошел исключительно с текущих счетов (-1,2 трлн рублей, или -8,4%), в то время как средства на срочных вкладах немного выросли (+0,2 трлн рублей, или +0,8%) на фоне незначительного снижения процентных ставок по вкладам. Объем средств физлиц на 1 февраля 2023 года составил 35,6 трлн рублей.

Объем средств на счетах эскроу сокращается уже третий месяц подряд: в январе минус 167 млрд рублей (4,2%) против сокращения на 1,3% в декабре и на 0,6% в ноябре 2022 года. Эту динамику ЦБ объясняет снижением темпа продаж, замедлением ипотеки из-за длинных праздников, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу из-за ввода объектов в эксплуатацию.