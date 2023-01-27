Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в декабре 2022 года выросли на существенные 5,8% (2,4 трлн рублей) после роста на 1,7% в ноябре, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Эта динамика, как отмечает регулятор, в значительной степени связана с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов.

Средства населения в декабре выросли на рекордные 2,5 трлн рублей, или 7,6%, после увеличения на 0,9% в ноябре. "Такой значительный прирост в декабре обусловлен традиционным авансированием пенсий, а также выплатами социальных пособий - в конце 2022 года было выделено почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам", - подчеркивает Банк России.

В целом в 2022 году компании нарастили средства в банках на 20,6% - до 45 трлн рублей (рост в 2021 году составлял 17,9%). Основной приток отмечен у нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на энергоносители. При этом росли только рублевые остатки (+9,3 трлн рублей, или 34%), тогда как валютные активно сокращались (на $29,2 млрд, или на 19%), в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли, отмечает ЦБ.

Доля валютных средств компаний в 2022 году сократилась с 29,2% до 18,2%, вкладов физлиц в валюте - с 19,9% до 10,2%.

Средства населения в целом за 2022 год выросли на 6,9% - до 36,6 трлн рублей (рост в 2021 году составил 5,7%).

ЦБ отмечает, что средства физлиц в декабре росли только по рублевым остаткам (+2,6 трлн рублей, или +8,7%). При этом розничные средства в рублях выросли как на текущих счетах (+2,0 трлн рублей, +19%), так и на срочных вкладах (+0,7 трлн рублей, +3,3%).

Объем средств на счетах эскроу в декабре продолжил умеренно сокращаться - на 54 млрд рублей, или на 1,3% (в ноябре сокращение составило 0,6%). Основной причиной такой динамики является значительный объем раскрытия этих счетов (по предварительным данным, около 0,4 трлн рублей за декабрь) в связи с традиционным для конца года массовым вводом жилья в эксплуатацию, пояснил ЦБ. В целом за год средства на эскроу выросли на 33% (или 1 трлн рублей) - до 36,6 трлн рублей (в 2021 году прирост составил 1,9 трлн рублей).

Объем государственных средств в банках в декабре вырос на 2,4% (0,2 трлн рублей) - до 8,6 трлн рублей. Этот показатель с начала 2022 года вырос на 2,3 трлн рублей (или 37%), в том числе из-за получения временной надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых в размере 1,2 трлн рублей, а также дивидендов от "Газпрома" (выплачено около 1,2 трлн рублей, из них около половины - в бюджет).