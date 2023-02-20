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Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снижались второй месяц подряд

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились, говорится в комментарии Банка России.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в январе немного снизились после повышения в предыдущие четыре месяца.

В феврале наблюдалось снижение ценовых ожиданий в большинстве отраслей, отмечает ЦБ. Исключение - торговля, где в ожидании расширения спроса предприятия видят дополнительное пространство для повышения цен на продукцию, а также производство инвестиционных товаров, где оценки спроса на максимумах.

Предприятия при формировании бизнес-планов на 2023 год учитывали уровень инфляции в среднем в размере 9,8%. Максимальные значения отмечались у предприятий строительства и торговли.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о высоких проинфляционных рисках. Этот фактор Банк России будет учитывать при проведении денежно-кредитной политики", - подчеркивает регулятор.

ЦБ отмечает замедление в феврале роста издержек предприятий по сравнению с предыдущим месяцем. В условиях сдержанного спроса компании старались ограничивать рост цен на готовую продукцию (услуги). Кроме этого, переход на российское сырье, материалы и комплектующие в отдельных отраслях позволил снизить степень влияния валютного курса на динамику цен, подчеркивает Банк России. Эти факторы способствовали замедлению роста отпускных цен.

Состояние спроса в феврале компании в целом охарактеризовали лучше, чем в январе. Заметно оценки спроса повысились среди предприятий торговли автотранспортными средствами, добычи полезных ископаемых и в сфере строительства. Самые негативные оценки сохранялись в розничной торговле. У предприятий обрабатывающих производств, выпускающих инвестиционные товары, оценки текущего спроса фиксировались на максимумах.

ЦБ РФ
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